امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

سرما، سلاح خاموش صهیونیست‌ها برای نسل کشی در غزه

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۲- ۱۸:۰۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
شور و اشتیاق خرید در آستانه شب یلدا ۱۴۰۴
شور و اشتیاق خرید در آستانه شب یلدا ۱۴۰۴
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
قانون تجارت مرزی، از مصوبه تا عمل
قانون تجارت مرزی، از مصوبه تا عمل
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
مراقب ویروس آنفلوانزا باشیم
مراقب ویروس آنفلوانزا باشیم
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
مهربانی ایرانیان در یلدای مهربانی
مهربانی ایرانیان در یلدای مهربانی
۱۴۰۴-۰۹-۳۰
خبرهای مرتبط

کمبود شدید دارو در غزه

افزایش شمار شهدای غزه به ۷۰۹۲۵ نفر

هشدار درباره بحران دارو و درمان در غزه

۷۵ درصد مردم غزه با سوء تغذیه و ناامنی غذایی مواجه هستند

برچسب ها: غزه ، رژیم‌صهیونیستی ، نسل‌کشی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 