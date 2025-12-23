وزارت امور خارجه مصر با صدور بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از اوضاع میدانی به سرعت در حال تغییر در شمال سوریه، به ویژه در منطقه حلب ابراز کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ وزارت امور خارجه مصر عنوان کرد که درگیری‌ها و اقدامات خشونت‌آمیزی که غیرنظامیان را به وحشت انداخته، زیر نظر گرفته و هشدار داد که این رویداد‌ها پیامد‌های جدی را در پی دارد که امنیت و ثبات کشور سوریه را تهدید می‌کند.

در این راستا، مصر به‌طور فوری خواستار کاهش تنش‌ها و در پیش گرفتن مسیر‌های آرام‌سازی و گفت‌و‌گو شد و بر اهمیت حیاتی توقف همه اشکال خشونت برای حفظ جان غیرنظامیان و صیانت از امنیت سوریه و وحدت اراضی آن تأکید کرد.

در این بیانیه همچنین بر موضع ثابت مصر مبنی بر اینکه راه‌حل پایدار برای بحران سوریه تنها از طریق یک فرایند سیاسی جامع مبتنی بر گفت‌و‌گو قابل دستیابی است، بر فرایندی که منافع همه اقشار مردم سوریه را در چارچوب دولت ملی سوریه و نهاد‌های رسمی آن تضمین می‌کند، تأکید شده است.

لازم به ذکر است که دولت سوریه، «قسد» (نیرو‌های دموکراتیک سوریه) را به انجام حملات با خمپاره، راکت‌انداز و تیربار‌های سنگین متهم کرده که در نتیجه آن شماری از غیرنظامیان قربانی شده‌اند. در مقابل، «قسد» این اتهامات را رد کرده و در بیانیه‌ای از سوی «شورای دموکراتیک سوریه» اعلام شده است که نیرو‌هایی وابسته به دولت سوریه، محله‌های شیخ مقصود و الاشرفیه را با سلاح‌های سنگین هدف قرار داده‌اند که باعث کشته و زخمی شدن غیرنظامیان شده است.