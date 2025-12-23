هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور بررسی ۳ پرونده اصراری – حقوقی با موضوع طلاق به درخواست زوجه و بررسی عسر و حرج زوجه تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه دوم دی، با حضور حجت الاسلام سید رضا سید کریمی معاون قضائی دیوان عالی کشور، قضات عالی رتبه و نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.

حجت الاسلام سیدکریمی حسینی در ابتدای این جلسه با تبریک حلول ماه رجب به حدیثی از امام محمد باقر (ع) اشاره کرد و گفت: حضرت می‌فرمایند: همانا زبان کلید هر نیک و بد و خیر و شر است، پس سزاوار است که مومن بر زبان خویش مهر بزند، همانگونه که بر طلا و نقره اش لاک و مهر می‎زند.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب با اشاره به اهمیت حفظ زبان و خویشتنداری گفت: بخش قابل توجهی از جرائم کیفری مربوط به کنترل نکردن زبان است، اگر آموزه‌های دینی در جامعه به درستی پیاده و نهادینه شود، بسیاری از پرونده‌های کیفری و جرائم و گناه به نحو چشمگیری کاهش و به وجود نخواهد آمد.

در ادامه جلسه گزارش پرونده‌های اصراری- حقوقی قرائت شد

پرونده اول با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط رأی اصراری شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل وسوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین مبنی بر عدم احراز عسروحرج و کراهت زوجه را ابرام نموده و پرونده در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دادگاه مربوطه اعاده گردید.

پرونده دوّم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط رأی اصراری شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی رأی شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع گردید.

پرونده سوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط رأی اصراری شعبه چهل وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل وسوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی رأی شعبه چهل وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر عدم احراز عسروحرج و زوجه را ابرام نموده و پرونده در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دادگاه مربوطه اعاده گردید.