امسال ۵۸۰ هزار اصله نهال برای احیای ۷۰۰ هکتار از مراتع گلستان کاشته می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت : امسال ۵۸۰ هزار اصله نهال مرتعی تولید و در ۹۵۰ هکتار از زمینهای استان کاشته میشود که از این سطح، ۷۰۰ هکتار بهصورت مشارکتی با مردم و بخش خصوصی اجرا خواهد شد.
علیاصغر نیکویی افزود: هدف از برنامههای حفاظتی و احیایی احیای دیمزارهای کمبازده ۱۴۶ هکتار مراتع و اراضی کشاورزی شمال استان و تبدیل این اراضی به مرتع خصوصی است.
وی گفت :کنترل فارو در ۵۲۰ هکتار، بذرپاشی در ۱۵۰۰ هکتار، جمعآوری ۱۰ تن بذر از گونههای آتریپلکس و سالسولا و حفاظت و قرق ۷ هزار هکتار اهداف دیگر این برنامه است.
مدیرکل منابع طبیعی گلستان افزود: با استمرار این طرحهای مشارکتی، احیای مراتع و حفاظت منابع طبیعی استان گلستان تقویت شد.
معاون فنی و آبخیزداری گلستان نیز با اشاره به تولید و کاشت گونههای جدید گفت: امسال دو گونه مرتعی جدید شامل کاپاریس و جارو به تعداد ۵ هزار اصله نهال نیز در طرح های اصلاح و احیای مراتع مورد استفاده قرار گرفته است.
رمضان بهترک افزود : علاوه بر افزایش پوشش گیاهی و حفاظت خاک، حفاظت مزارع، ایجاد بادشکن طبیعی و درآمدزایی و تولید علوفه برای کشاورزان و مالکان زمین از اثرات اجرای این طرح است.