به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مالک حزبائی گفت: در پی رسیدگی به پرونده محکومان متواری توسط مأموران انتظامی، دو نفر که به اتهام حمل و نقل مواد مخدر محکوم شده و متواری بودند، شناسایی شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با انجام اقدامات فنی، رصد اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت، موفق شدند متهمان را که با استفاده از اسامی و هویت‌های مختلف در شهرستان هویزه مخفی شده بودند، شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی هویزه با بیان اینکه متهمان در تحقیقات تکمیلی پلیس به جرم خود اعتراف کردند، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ حزبائی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت و بدون اغماض با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد کرده و از شهروندان انتظار دارد در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.