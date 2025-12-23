به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به به عملکرد نه ماهه امسال در شهرستان اشنویه گفت: در این شهرستان امسال دو هزار و ۱۲۷ تن انواع کود شیمیایی شامل یکهزار و ۷۹۷ تن کود ازت، ۱۹۵ تن کود فسفات و ۱۳۵ تن کود پتاس میان بهره‌برداران بخش کشاورزی توزیع شده است.

محمود مظلومی افزود: اشنویه با اراضی حاصلخیز در دامنه‌های کوهستانی و آب‌وهوای معتدل، یکی از مناطق مهم تولید محصولات باغی نظیر انگور، سیب و گردو و همچنین کشت دیم گندم و جو در استان به شمار می‌رود.

مظلومی، با بیان اینکه تأمین نهاده‌های کشاورزی در این شهرستان نقش بسزایی در افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات دارد، اظهارکرد: فرآیند تأمین و توزیع کودشیمیایی در اشنویه با رعایت استاندارد‌های فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه داشته است.

وی اضافه کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجانغربی با توجه به شرایط خاص شهرستان اشنویه و پراکندگی روستا‌های کشاورزی، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای تسهیل دسترسی بهره‌برداران به نهاده‌ها درنظرگرفته است تا روند توزیع با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.