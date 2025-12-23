پخش زنده
امروز: -
آیین رونمایی از کتاب «ماجرای زاریا» با حضور جمعی از مترجمان و نویسندگان در «حسینیه هنر» برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود شجره رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن در این مراسم از ماجرای قتل عام مسلمانان نیجریه در سال ۲۰۱۵ گفت و افزود: این کتاب مستندی است از ۲۴ روایت معتبر درباره قتل مسلمانان نیجریه است.
رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن گفت: بیش از هزار نفر در این قتل عام شهید شدند که مزار آنها هنوز مشخص نیست.
وی به کوتاهی سازمان ملل و دادگاه لاهه اشاره کرد و افزود: اگه تلاشهای شیخ زکزاکی نبود این قتل عام در تاریخ گم میشد. این حرکت اسلامی برای ما حاوی درسهای است.
شجره تصریح کرد: اندیشهای شیخ زکزاکی بسیار نزدیک به اندیشههای سیاسی امام خمینی است و انقلاب اسلامیدر نیجریه و آفریقا بومی شده است.
همچنین در ادامه حجت الاسلام مهدی شاندیزی با بیان اینکه در خصوص تاثیر انقلاب اسلامی باید کتابی نوشته شود خاطرنشان کرد:درباره خدمات انقلاب اسلامی و جهان اسلام. باید اطلاع رسانی شود.
شاندیزی گفت: همه باید پای کار شناخته شدن انقلاب اسلامی ایران به جهان اسلام باشیم.
وی افزود: ماجرای زاریا در حقیقت از روز قدس ۲۰۱۴ شروع میشود که دو فرزند شیخ زکزاکی در این روز و فرزند سوم در ماجرای زاریا به شهادت میرسد.
شاندیزی از رسانه ملی، شبکه افق و امید، خواست در خصوصی معرفی این کتاب و ماجرای زاریا عنایت بیشتری کنند.
کشتار ۲۰۱۵ شیعیان نیجریه واقعهای است که در ۲۱ آذر ۱۳۹۴ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۵) رخ داد که بر اثر حمله ارتش نیجریه به شهر زاریا جمعی از شیعیان شهید و زخمی شدند. این حمله منجر به تخریب حسینیه بقیةالله نیجریه شد.