به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار کاشمر گفت: پیش‌ بینی می شود تا پایان امسال ۳۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی که هم اکنون در مرحله نصب پایه و پنل‌ های خورشیدی قرار دارد به ظزفیت برق این شهرستان اضافه شود.

محمد قربانی امروز در جلسه توسعه نیروگاه‌ های تجدیدپذیر شهرستان کاشمر افزود: در مجموع افزون بر ۲۵۰ مگاوات طرح انرژی خورشیدی در کاشمر در حال اجرا است که بخشی از آن شامل ۲ نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی است.

وی بیان کرد: نیروگاه‌ های ۱۰۰ مگاواتی یاد شده در مرحله دریافت تسهیلات از سازمان انرژی‌ های تجدیدپذیر و بهره‌ وری انرژی برق (ساتبا) هستند و یک مجموعه دیگر نیز برای ایجاد یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی اعلام آمادگی کرده است.

فرماندار کاشمر با بیان اینکه تاکنون ۱۸ مگاوات نیروگاه برق خورشیدی در شهرستان ساخته شده است، ادامه داد: ۱۶ مگاوات از این نیروگاه ها متعلق به امسال و فقط ۲ مگاوات مربوط به سال قبل است.

قربانی اظهار کرد: ساخت نیروگاه خورشیدی در بخش کشاورزی، خانگی، اداری و سرمایه گذاری در کاشمر جلوتر از اهداف و ارقام تعیین شده است، اما در حوزه صنعتی از سهمیه تعیین شده عقب تر هستیم.

وی گفت: البته صنایع شهرستان در حوزه انرژی تجدیدپذیر ورود کرده اند اما ترجیح می دهند، فعالیت آنها در حوزه سرمایه‌ گذاری باشد تا بتوانند برق تولیدی خود را در بورس بفروشند.

پیش از این مسئولان محلی کاشمر سهمیه این شهرستان برای تولید برق تجدیدپذیر در سال ۱۴۰۴ را ۳۷ مگاوات اعلام کرده بودند.

بر اساس اعلام شبکه بهداشت و درمان کاشمر، جمعیت این شهرستان ۱۶۳ هزار نفر اعلام شده است که نزدیک به ۱۱۰ هزار نفر در شهر کاشمر و بقیه در شهر «فرک قلعه» و ۲۵ روستای این شهرستان سکونت دارند.

مرکز شهرستان کاشمر در ۲۳۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع است.