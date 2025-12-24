اجرای طرح پایش بیماری آنفلوآنزای پرندگان در بوشهر
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر گفت: عملیات پایش و نمونهبرداری بیماری آنفلوانزای پرندگان در باغ پرندگان شهر بوشهر اجرا شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر امین کریمی از اجرای عملیات پایش و نمونهبرداری بیماری آنفلوآنزای پرندگان در باغ پرندگان شهر بوشهر خبر داد و گفت: در این برنامه نظارتی، تعداد ۴۰ قطعه پرنده مورد بررسی قرار گرفت و از آنها خونگیری و نمونهبرداری از نای و روده بهمنظور انجام آزمایشهای تشخیصی صورت پذیرفت.
وی افزود: این عملیات از سوی کارشناسان طیور اداره دامپزشکی بوشهر و در راستای برنامههای مستمر پایش و مراقبت بیماریهای پرندگان انجام و نمونهها جهت بررسیهای تخصصی به آزمایشگاههای مرجع ارسال شد.
رییس اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر ادامه داد: در راستای انجام این پایش، نمونه برداری از باغ پرندگان جزیره خارگ هم از سوی اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر در دست اقدام است.
وی با تأکید بر اهمیت مراقبت فعال، اعلام کرد: این پایشها بهصورت منظم در واحدهای پرورش و مراکز نگهداری پرندگان انجام میشود تا از سلامت جمعیت پرندگان این بوستانها و پیشگیری از شیوع بیماریهای ویروسی اطمینان حاصل شود.