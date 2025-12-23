پخش زنده
پیشرفت فیزیکی روند اجرای طرحهای حمایتی مسکن در ۱۰۸ شهر استان اصفهان به بیش از ۴۰ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این استان، زمین مورد نیاز ۵۳ هزار واحد تأمین شده، ۴۳ هزار واحد به صورت انبوه سازی و پیمانکاری در حال احداث و ۱۰ هزار واحد مسکونی هم به صورت گروه ساخت ویلایی تحویل مردم شده است.
حمیدرضا فلاح چم آسمانی افزود: از ۵۰۰ هزار ثبت نام کننده طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان، تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار متقاضی واجد شرایط شدهاند که ۷۰ هزار خانوار از کلان شهر اصفهاناند.
وی گفت: طبق برنامه ریزیها تا پایان سال، چهار هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در به متقاضیان در مناطق مختلف استان اصفهان واگذار میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: برای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تأمین آورده متقاضیان، طبق بخشنامه ابلاغی در مهرماه، برای دهکهای یک و دو تسهیلات قرض الحسنه ۳۵۰ میلیون تومانی و برای دهکهای سه و چهار تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی پیش بینی شده است.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان هم گفت: طرح نهضت ملی شهر بهارستان در اصفهان با تعریف ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی، بزرگترین طرح مسکن حمایتی در کشور است که به صورت یکجا ساخته میشود.
محمدمهدی احمدی وعده داد تا پایان سال، هزار واحد مسکونی به متقاضیان واجد شرایط در شهر جدید بهارستان واگذارشود.
وی گفت: همزمان با احداث واحدهای مسکونی، به تازگی قرارداد احداث مجموعهای از طرحهای مهم شامل احداث کلانتری نهضت ملی مسکن، ساخت دو باب مدرسه به همراه سالن ورزشی، احداث مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی آب، اجرای روکش آسفالت و تأمین برق نهضت ملی مسکن به امضا رسیده است.