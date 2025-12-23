به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ مجتبی نظری فرد در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی یک فقره شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری به منظور اخذ وام در فضای مجازی به ارزش دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال، پرونده به ماموران پلیس فتا ارجاع داده شد.

جانشین انتظامی شهرستان اردکان افزود: ماموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و پلیسی و کار شبانه روزی موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن وجه کلاهبرداری شده را توقیف و به مالباخته تحویل دادند.