به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در این آیین بر لزوم افزایش برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح استان تأکید کرد و خواستار مشارکت حداکثری دستگاه‌ها در این حوزه شد.

علی اکبر ورمقانی با بیان اینکه در سال جاری برنامه‌های مختلفی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در قالب جشنواره، یادواره و تجلیل از مفاخر در استان برگزار شده است افزود: باید این برنامه‌ها بر اساس امکانات استان و با محوریت خود مردم باشد.

مدیرکل بهزیستی کردستان نیز اظهار کرد: نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولان با مشارکت استان‌های کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان و لرستان و با حضور حدود ۲۰۰ هنرمند دارای معلولیت برگزار می‌شود.

حسین رسولی افزود: در مرحله فراخوان، ۱۱۳ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بازخوانی، ۷۰ اثر به مرحله بازبینی راه یافت و از این تعداد، ۱۵ اثر شامل آثار صحنه‌ای، خیابانی و کودک و نوجوان به بخش نهایی جشنواره راه یافت.

در مرحله نهایی، چهار اثر از استان کرمانشاه، چهار اثر از کردستان، سه اثر از همدان، سه اثر از ایلام و یک اثر از لرستان به جشنواره راه یافته‌اند.