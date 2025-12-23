پخش زنده
امروز: -
کمیته تسهیل و شتابدهی سرمایهگذاری استان کرمان با حضور نمایندگان سرمایهگذار خارجی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان کمیته تسهیل و شتابدهی سرمایهگذاری استان کرمان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با حضور نمایندگان سرمایهگذار خارجی برگزار شد.
در این نشست که با حضور مدیران کل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری و امور مالیاتی استان برگزار شد، موانع و مشکلات پیشروی سرمایهگذاران خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، موضوعات مرتبط با فرآیندهای اداری و مسائل مالیاتی مطرح شد و پس از بررسیهای کارشناسی، تصمیماتی در راستای تسهیل، تسریع و رفع موانع سرمایهگذاری اتخاذ شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در این نشست با تأکید بر حمایت استان از سرمایهگذاری خارجی اظهار داشت: کمیته تسهیل و شتابدهی سرمایهگذاری با هدف رفع موانع، تسریع در صدور مجوزها و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سرمایهگذاران، بهصورت مستمر فعال است.