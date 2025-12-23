۴۰ خبرنگار و عکاس از ۲۵ رسانه کشور در ادامه تور نظارتی از زندان مرکزی بیرجند و کارگاه‌های اشتغال بازدید کردند و با روند اشتغال و برنامه‌های اصلاحی و آموزشی زندانیان آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه تور نظارتی اصحاب رسانه، ۴۰ خبرنگار و عکاس از ۲۵ رسانه کشور از زندان مرکزی بیرجند بازدید کردند و با فعالیت‌های اشتغال و توانمندسازی زندانیان آشنا شدند و از نزدیک روند آموزش، اشتغال و خدمات‌رسانی به زندانیان را مورد بررسی قرار دادند.

اصحاب رسانه در ادامه تور نظارتی خود از مزرعه بزرگ پرورش شترمرغ حامی در خراسان جنوبی بازدید کردند. این مرکز به عنوان الگویی موفق در پیوند میان تولید و اصلاح و تربیت، نقش مؤثری در بازگشت مددجویان به جامعه دارد.

در این بازدید، علی عبدی مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی خراسان جنوبی، تأکید کرد که هدف از ایجاد چنین مراکزی تنها نگهداری زندانیان نیست، بلکه فراهم کردن محیط واقعی کار و آموزش مهارت‌های شغلی برای آنان است.

عبدی گفت: زندانیان علاوه بر گذراندن دوران محکومیت، در کارگاه‌ها و مزرعه‌های اشتغال‌زا مهارت‌آموزی می‌شوند تا پس از آزادی امکان اشتغال پایدار داشته باشند.

مزرعه شترمرغ حامی، بزرگترین مزرعه شترمرغ در شرق کشور و سومین مزرعه کشور، با ظرفیت ۴ هزار قطعه شترمرغ در حال فعالیت است و شامل زنجیره کامل تولید از جوجه‌کشی تا پرواربندی و فرآوری محصولات جانبی می‌باشد. در این مجموعه حدود ۵۰ زندانی به صورت مستقیم مشغول به کار هستند و حقوق آنان مطابق قانون کار پرداخت می‌شود.

زنگنه، مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان، در این بازدید گفت: در این مزرعه علاوه بر تولید گوشت شترمرغ، محصولات جانبی مانند چراغ‌خواب، آباژور و محصولات چرمی از پوست شترمرغ تولید می‌شود و همه فعالیت‌ها در چارچوب آموزش فنی حرفه‌ای و بهره‌وری کامل انجام می‌گیرد.

وی همچنین اشاره کرد که برنامه‌ریزی شده تا ظرفیت مزرعه در سه سال آینده به ۱۰ هزار قطعه برسد و زمینه صادرات محصولات شترمرغ نیز فراهم شود. این اقدام باعث ایجاد اشتغال مستقیم، کاهش بیکاری زندانیان و حمایت از خانواده آنان و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان خراسان جنوبی گفت: سایت مزرعه شترمرغ حامی به صورت توأم مولد و پرورشی طراحی شده و شترمرغ‌ها به شکل خانوادگی زندگی می‌کنند؛ هر نر با دو یا سه ماده در فصل تولید حدود ۷۰ تا ۷۵ تخم می‌گذارد که منجر به تولد ۲۵ تا ۵۰ جوجه در یک فصل می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی مزرعه افزود: با احتساب وزن هر شترمرغ حدود ۸۰ کیلوگرم، این مجموعه می‌تواند در هر فصل حدود ۲۰۰۰ تن گوشت تولید کند که به مراتب بیشتر از دام‌های سبک یا گاو است و در شرایط کمبود مراتع و آب، صرفه اقتصادی قابل توجهی دارد.

زنگنه همچنین درباره بهره‌گیری زندانیان از این مزرعه گفت: ۵۰ زندانی به صورت مستقیم در محیط واقعی کار مشغول فعالیت هستند و مهارت‌های حرفه‌ای خود را یاد می‌گیرند تا پس از آزادی امکان ایجاد شغل مستقل و اشتغال پایدار داشته باشند. برخی از مددجویان پس از آزادی توانسته‌اند همین فعالیت‌ها را توسعه دهند و امرار معاش کنند.

وی با اشاره به جنبه آموزشی و توانمندسازی این مجموعه، افزود: زندان مرکزی با ارائه تسهیلات لازم و حمایت بنیاد تعاون، بستری ایجاد کرده تا زندانیان با اشتغال، تجربه مدیریت و کار در محیط واقعی را کسب کنند. این مزرعه همچنین با تولید گوشت، پوست، پر و تخم شترمرغ، چرخه کامل بهره‌وری را دنبال می‌کند و محصولات جانبی مانند آباژور و چراغ‌خواب نیز تولید می‌شوند.

زنگنه درباره ویژگی‌های نژادی شترمرغ‌ها گفت: این شترمرغ‌ها نسبت به آفات و بیماری‌ها مقاوم هستند و تحمل دمای منفی ۲۵ درجه را دارند، بنابراین از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی بسیار مناسب‌اند.

مزرعه پرورش شترمرغ حامی با تمرکز بر توانمندسازی حرفه‌ای، حمایت مالی، تولید سلامت‌محور و چرخه کامل بهره‌وری، به عنوان الگویی موفق در حوزه اقتصاد مقاومتی و مسئولیت اجتماعی، نمونه‌ای برجسته از پیوند تولید و اصلاح و تربیت زندانیان به شمار می‌رود.

اصحاب رسانه در ادامه تور نظارتی خود، از بخش‌های مختلف زندان مرکزی بیرجند و کارگاه‌های اشتغال بازدید کردند و با روند اشتغال، حرفه‌آموزی و فعالیت‌های بازپروری زندانیان آشنا شدند.