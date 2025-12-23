در نشست مشترک بانک‌های ملی، ملت، تجارت، سپه و صادرات با مدیران بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مدیران عامل این بانک‌ها آمادگی کامل شبکه شعب خود را برای اجرای طرح بازار اسکناس ارز در مرکز مبادله اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای اجرای ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی و مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی مبنی بر ایجاد نماد اسکناس ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، روز سه شنبه دوم دی ماه ۱۴۰۴ نشستی با حضور مدیران ارشد پنج بانک کشور برگزار شد.

این نشست که با هدف بررسی الزامات ایجاد بازار اسکناس ارز و آماده سازی شبکه گسترده خرید و فروش اسکناس و تأمین ارز مورد نیاز مردم تشکیل شده بود با سخنرانی مدیران ارشد بانک‌های بزرگ کشور آغاز شد.

در این نشست که مدیران عامل بانک‌های ملی، ملت، تجارت و سپه و همچنین معاونان بانک صادرات، به همراه مدیران بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران حضور داشتند، آخرین وضعیت ایجاد بازار اسکناس ارز در مرکز مبادله، فراهم‌سازی امکان خرید و فروش ارز مسافرتی و تأمین ارز مورد نیاز گردشگران خارجی و همچنین موضوع تکمیل اکوسیستم معاملات ارز با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب صندوق درآمد ثابت ارزی و صندوق پروژه ارزی مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است، دستور العمل ایجاد نماد اسکناس ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در پنجاهمین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.