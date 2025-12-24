گزارش جامع خسارتهای بارندگی در بوشهر به هیئت وزیران ارائه میشود
استاندار بوشهر گفت: در سفر رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مقرر شد خسارتهای سیل پس از تکمیل ارزیابیها، برای طرح در هیئت وزیران ارائه تا تصمیمگیریهای لازم برای جبران خسارتها انجام شود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع استاندار بوشهر در دیدار با محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور با ارائه گزارشی از چگونگی اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور و بارندگیهای اخیر، اظهار کرد: بر اساس آمار هواشناسی، میزان نزول باران رحمت الهی در برخی مناطق استان به حدود ۲۰۰ میلیمتر رسید.
وی با اشاره به هدررفت روانآبهای فصول پاییز و زمستان در استان بوشهر که در سالهای پربارش بالغ بر ۲.۱ میلیارد مترمکعب است، بر لزوم تسریع در تکمیل سدهای در دست اجرای استان تاکید کرد.
استاندار بوشهر عنوان کرد: هماکنون ظرفیت ذخیرهسازی سدهای استان حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب است که با تکمیل طرحهای در دست اجرا، این میزان به ۲ برابر افزایش مییابد.
استاندار بوشهر در بخشی دیگر از سخنان خود به آسیبهای وارد شده به مزارع کشاورزی ناشی از بارش شدید و تگرگ در شهرستان دیر اشاره کرد و یادآور شد: علاوه بر مسئولان استانی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هم برای حمایت از کشاورزان به استان بوشهر سفر کرد و مقرر شد پس از تکمیل ارزیابیها، گزارش جامع خسارات برای طرح در هیئت وزیران ارائه تا در هیئت دولت تصمیمگیریهای لازم برای جبران خسارات، حمایت از کشاورزان و تسریع در بازگشت به چرخه تولید انجام شود.
زارع با اشاره به روند اجرایی شدن مصوبات سفر رئیسجمهور به استان گفت: از آنجایی که بخشی از مصوبات سفر، نیازمند حمایت بانکها برای اجرای طرحهای اقتصادی بوده، از بانک ملی بهدلیل پرداخت بموقع قدردانی میشود و خواستار جبران عقب ماندگی در پرداخت برخی بانکها هستیم.
حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز ضمن تقدیر از تلاشها و فعالیتهای استاندار بوشهر برای پیگیری و رفع مطالبات مطرح شده، دستورهای لازم را صادر کرد.