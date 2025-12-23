در جلسه استانی پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مشکلات پنج طرح تولیدی فعال استان بررسی و تصمیمات عملیاتی برای رفع آن‌ها، اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام‌‌؛ در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی، مشکلات واحد‌های فعال در حوزه دامپروری و صنعت‌‌؛ از جمله یک طرح ورزشی و دامداری ۵۰ هزار راسی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین موانع اجرای طرح تأمین آب اراضی کشاورزی در منطقه ابوغویر دشت عباس و مشکلات واحد‌های مرغداری استان نیز بررسی و راهکار‌هایی برای رفع آن‌ها ارائه شد.

این جلسات با هدف شناسایی مشکلات تولیدکنندگان و ارائه راهکار‌های عملیاتی، برگزار می‌شود.

جلسات استانی پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ به ویژه در حوزه کشاورزی، دامپروری و صنایع کوچک به رونق تولید و اشتغال در استان کمک می‌کنند.