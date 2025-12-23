نوزدهمین نمایشگاه کتاب کرمان با شعار «کرمان برفراز، لبخند کتاب به کرمان تا سوم دیماه برپاست

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نوزدهمین نمایشگاه کتاب کرمان با شعار «کرمان برفراز، لبخند کتاب به کرمان/ نوزدهمین نمایشگاه کتاب کرمان با شعار «کرمان برفراز، لبخند کتاب به کرمان» از ۲۷ آذر تا سوم دی‌ماه همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۲۱ میزبان علاقه‌مندان کتاب و کتاب‌خوانی است

این نمایشگاه با حضور ۳۳۵ ناشر از سراسر کشور، مجموعه‌ای متنوع از تازه‌های نشر در حوزه‌های ادبیات، علوم انسانی، کودک و نوجوان، دانشگاهی و عمومی را در معرض دید مخاطبان قرار داده است