تیم‌های سن ایچ، شهرداری و پالایش نفت استان مرکزی فردا در سه دیدار خارج از خانه، مهمان رقبا هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور و از هفته بیستم، سن ایچ ساوه در بوشهر به مصاف پالایش نفت بندرعباس می‌رود و شهرداری ساوه در سالن امام خمینی این شهر میزبان پردیس قزوین است.

دیگر نماینده فوتسال استان مرکزی پالایش نفت شازند نیز میهمان پالایش نفت اصفهان خواهد بود.

تا پیش از هفته بیستم سن ایچی‌ها با همان ۳۱ امتیاز قبلی همچنان در خانه پنجم جدول باقی مانده‌اند و پالایش نفت شازند هم با ۱۶ امتیاز قبلی یازدهم است.

شهرداری ساوه هم که که هفته قبل به دلیل شرایط نامساعد جوی در بندرعباس به میدان نرفت، با همان ۱۰ امتیاز قبلی در همان خانه یکی به آخر و رده سیزدهم جدول جا خوش کرده است.

تمامی دیدار‌های هفته بیستم از ساعت ۱۶ چهارشنبه سوم دی ماه در شهر‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.

سن ایچ ساوه در بندرعباس با پالایش نفت مسابقه می‌دهد، شهرداری در ساوه حریف پردیس قزوین و پالایش نفت شازند میهمان پالایش نفت اصفهان خواهند بود.