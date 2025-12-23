پخش زنده
از برترینهای بیستوهفتمین دوره جشنواره بینالمللی قصهگویی با حضور مسئولان فرهنگی و فعالان حوزه قصهگویی استان قم قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان قم گفت:۳۶۰ اثر از استان قم به بیستوهفتمین دوره جشنواره بینالمللی قصهگویی ارسال شدکه پس از طی مراحل داوری، ۴۹ اثر برگزیده به مرحله حضوری راه یافته و بهصورت زنده قرائت و ارزیابی شدند.
علیرضا خضری فردافزود: بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در بخشهای آیینی، سنتی، صدثانیهای، علمیدینی و مقاومت برگزار شد و شرکتکنندگان با روایتهایی خلاقانه و محتوایی، به ترویج فرهنگ قصهگویی و انتقال مفاهیم ارزشی پرداختند.