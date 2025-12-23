بررسی آخرین داده‌های شاخص کیفیت هوا نشان می‌دهد که تا ساعت ۱۸:۰۰ امروز، تعداد شهر‌های صنعتی با وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها در مقایسه با ساعات اولیه صبح افزایش یافته و کیفیت هوا در برخی کلان‌شهر‌ها روند افزایشی داشته است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس این گزارش، تا عصر امروز شهر‌های اصفهان (۱۹۰)، کرج (۱۷۶)، ارومیه (۱۷۲)، تهران (۱۶۳)، قزوین (۱۵۵) و اراک (۱۵۹) در وضعیت قرمز قرار گرفتند؛ این در حالی است که صبح امروز تنها چهار شهر در این سطح از آلودگی ثبت شده بود و اراک صبح امروز در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت و هم اکنون در وضع قرمز قرار گرفت.

همچنین در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس تا ساعت ۱۸:۰۰، شهر‌های مشهد (۱۳۳)، اهواز (۱۲۰) و قم (۱۱۷) گزارش شده‌اند.

در این میان تنها تبریز با شاخص ۹۴ در محدوده «قابل قبول» باقی مانده، در حالی که صبح امروز علاوه بر تبریز، قم نیز کیفیت هوای قابل قبول داشت.

مقایسه آمار صبح (ساعت ۰۶:۰۰) و عصر نشان می‌دهد که نه‌تنها شاخص آلودگی در اغلب شهر‌ها افزایش یافته، بلکه دامنه شهر‌های درگیر با هوای ناسالم نیز گسترده‌تر شده است؛ موضوعی که ضرورت مدیریت منابع آلاینده، کاهش تردد‌های غیرضروری و توجه جدی‌تر به هشدار‌های بهداشتی را دوچندان می‌کند.

