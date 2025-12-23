باستانی پاریزی نقش زیادی در تقویت هویت استان کرمان و ایجاد پیوند میان هویت محلی و هویت ملی داشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان همزمان با یک‌صدمین سال تولد استاد محمدابراهیم باستانی پاریزی، چهره ماندگار تاریخ کشور و استاد دانشگاه تهران، همایش بین‌المللی شهرنامه‌نویسی در تاریخ ایران، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و با حضور استاندار کرمان برگزار شد

، محمدعلی طالبی استاندار کرمان در این آیین گفت خدمت بزرگ استاد باستانی پاریزی این بود که کرمان را به یک مسئله تاریخ فرهنگی در سطح ملی تبدیل و با آثار وی، روایت تاریخ کرمان جایگاهی در ادبیات و تاریخ کشور پیدا کرد

استاد باستانی پاریزی هیچگاه تعلق خود را به کرمان پنهان نکرد و با افتخار از کرمانی بودن سخن گفت و این هویت را به عنوان یک مسئولیت فرهنگی است