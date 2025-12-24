سوختگی با آب جوش شایع‌ترین علت سوختگی در اطفال

رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه با بیان این‌که سوختگی با آب جوش شایع‌ترین علت سوختگی در اطفال است، گفت: خانواده‌ها باید از اطفال خود به‌خصوص هنگام پخت غذا مراقبت بیشتری انجام دهند.