سوختگی با آب جوش شایعترین علت سوختگی در اطفال
رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه با بیان اینکه سوختگی با آب جوش شایعترین علت سوختگی در اطفال است، گفت: خانوادهها باید از اطفال خود بهخصوص هنگام پخت غذا مراقبت بیشتری انجام دهند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر محمدرضا شبانکاره بیان کرد: در ایران سالانه حدود ۳۰ هزارنفر دچار حادثه سوختگی میشوند که ۸ برابر آمار جهانی سوختگی است.
وی افزود: این آمار و ارقام نشان میدهد، سوختگی سیزدهمین عامل بیماری و شانزدهمین علت معلولیت مادامالعمر افراد است.
رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه با اشاره به اینکه یکم دیماه بهعنوان روز ملی پیشگیری از سوختگی نامگذاری شده است، گفت: همکاری نهادهای فرهنگی، رسانه و آحاد مردم باید در امر پیشگیری از سوختگی پررنگتر شود.
وی افزود: سوختگی با آب جوش شایعترین علت سوختگی در اطفال است که خانوادهها باید این موضوع را مد نظر قرار دهند و از اطفال خود بخصوص هنگام پخت غذا و در محوطه آشپزخانه مراقبت بیشتری انجام دهند.
دکتر شبانکاره تصریح کرد: حادثه سوختگی رنج جسمی، روحی و هزینههای فراوانی بخصوص بعد از بهبودی جهت ترمیم زخم به بیماران تحمیل میکند و با توجه به این موضوع در تلاش هستیم هر آنچه در توان داریم برای پیشگیری از سوختگی انجام دهیم.
رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی یادآور شد: بیمارستان سوانح و سوختگی شهرستان گناوه به مناسبت روز ملی پیشگیری از سوختگی برنامههایی برای آموزش و فرهنگسازی سوختگی اجرا کرد که سخنرانی و آموزش کارشناس مسئول واحد آموزش بیمارستان برای نمازگزاران، برپایی میز خدمت، پخش بروشور آموزشی بین دانش آموزان و مردم و نصب بنر هشدار و توصیهها؛ از مهمترین برنامههای روز ملی پیشگیری از سوختگی بود.