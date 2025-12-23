به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان ؛ رئیس شورای اسلامی شهر ابهر از تقلیل افق طرح جامع این شهر از سال ۱۴۱۰ به ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این اقدام صرفاً یک تغییر زمانی نیست، بلکه گامی اساسی برای بازنگری عمیق و واقع‌بینانه در ساختار توسعه شهری ابهر است

بهاوری افزود: تقلیل افق طرح جامع، زمینه اجرای برنامه‌ای متعهد به اصول ایمنی، اقتصادی و زیست‌محیطی را فراهم می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر ابهر با بیان اینکه بازنگری طرح جامع بر پایه ۹ محور تحول‌آفرین انجام می‌شود

برآورد جمعیت به‌صورت واقع‌بینانه، بازنگری در خدمات زیربنایی، روبنایی و عمومی متناسب با افزایش جمعیت حوزه نفوذ شهر، پهنه‌بندی دقیق حریم شهر برای صیانت از اراضی و مدیریت توسعه، انجام مطالعات تخصصی فرونشست و منابع آبی و توجه به تاب‌آوری شهری در برابر بحران‌های محیطی، بازنگری اقتصادی اراضی شهری، و تدوین ضوابط سخت‌گیرانه برای حفظ اراضی باغی و کشاورزی از دیگر محور‌های از جمله مزایای این طرح اعلام شده است.