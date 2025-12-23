مدیر کل ثبت احوال لرستان گفت: استان لرستان در ۹ ماه گذشته با ثبت بیش از پانزده هزار و ۷۷۴ ولادت رتبه سیزدهم کشوری را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر کل ثبت احوال استان ضمن گرامی‌داشت روز ملی ثبت احوال گفت: در ۹ ماه گذشته پانزده هزار و ۷۷۴ نوزاد در لرستان متولد شدند که ۵۳.۳ درصد این آمار را نوزادان پسر و ۴۶.۷ درصد را نوزادان دختر هستند.

فریبرز امیری پرنیان افزود: هم اکنون لرستان از نظر نرخ زاد و ولد استان لرستان رتبه سیزدهم را در کشور دارد.

وی افزود: تعداد هشت هزار و ۳۰۹ نفر هم از ابتدای سال جاری تاکنون ثبت فوتی داشته‌ایم.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان از ثبت ۱۰ هزار و ۵۶۹ ازدواج در استان در ۹ ماهه سال جاری خبر داد و افزود: این رقم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

امیری پرنیان همچنین گفت: از ابتدای سال تاکنون سه هزار و ۱۶۳ طلاق به ثبت رسیده است.