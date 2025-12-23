

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دادگاه CAS با درخواست استقلال برای صدور دستور موقت موافقت نکرده و به این ترتیب، پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال تا زمان رسیدگی کامل و صدور رأی نهایی بسته خواهد ماند. این تصمیم به معنای ادامه محرومیت استقلال از نقل‌وانتقالات و از دست رفتن دو پنجره است.

در چنین وضعیتی، استقلال نه‌تنها امکان جذب بازیکن جدید را از دست می‌دهد، بلکه باید فصل پیش رو را با همین ترکیب ادامه دهد.