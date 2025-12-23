پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان کرخه از انهدام باند ۴ نفره سارقان مسلح با کشف ۳ قبضه سلاح جنگی و شورشی در شهرستان کرخه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید دارابنیا گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه جادهای و موتورسیکلت در شهرستان کرخه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان با رصد اطلاعاتی گسترده هویت ۴ نفر را شناسایی و پس از تعقیب و مراقبتهای متوالی و هماهنگی با مقام قضائی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرخه در ادامه اظهار داشت: متهمان در تحقیقات فنی پلیس به ۱۰ فقره سرقت مسلحانه جادهای و موتورسیکلت در شهرستان کرخه معترف شدند.
سرهنگ داراب نیا خاطر نشان کرد: ماموران در بازرسی از محل اختفاء آنان ۲ قبضه سلاح جنگی کلاش، یک قبضه سلاح شورشی و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد که متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.