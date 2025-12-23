به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید داراب‌نیا گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه جاده‌ای و موتورسیکلت در شهرستان کرخه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان با رصد اطلاعاتی گسترده هویت ۴ نفر را شناسایی و پس از تعقیب و مراقبت‌های متوالی و هماهنگی با مقام قضائی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرخه در ادامه اظهار داشت: متهمان در تحقیقات فنی پلیس به ۱۰ فقره سرقت مسلحانه جاده‌ای و موتورسیکلت در شهرستان کرخه معترف شدند.

سرهنگ داراب نیا خاطر نشان کرد: ماموران در بازرسی از محل اختفاء آنان ۲ قبضه سلاح جنگی کلاش، یک قبضه سلاح شورشی و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد که متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.