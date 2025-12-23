به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمدعلی نائل قراملکی مدیرکل فرودگاه‌های استان آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: شرکت هواپیمایی آزال با افزایش پرواز‌های خود در مسیر باکو–تبریز و بالعکس در روز‌های دوشنبه و پنجشنبه تعداد پرواز‌های هفتگی خود از فرودگاه تبریز را به ۸ پرواز رفت‌وبرگشت رسانده است.

وی افزود: علاوه بر شرکت هواپیمایی آزال، پرواز‌های این مسیر توسط شرکت هواپیمایی ایران‌ ایرتور نیز انجام می‌شود که با احتساب پرواز‌های هر دو شرکت مجموع پرواز‌های تبریز–باکو و بالعکس به ۱۲ پرواز در هفته افزایش یافته است.

مدیر کل فرودگاه‌های آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش این افزایش پرواز‌ها در توسعه ارتباطات هوایی، تسهیل سفر‌های تجاری و گردشگری و تقویت تعاملات منطقه‌ای تاکید کرد: توسعه مسیر‌های پروازی بین‌المللی از اولویت‌های اصلی فرودگاه تبریز به شمار می‌رود.