افزایش پروازهای مسیر باکو از فرودگاه بینالمللی تبریز
مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجانشرقی از افزایش تعداد پروازهای مسیر باکو از فرودگاه بینالمللی تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محمدعلی نائل قراملکی مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجانشرقی اظهار کرد: شرکت هواپیمایی آزال با افزایش پروازهای خود در مسیر باکو–تبریز و بالعکس در روزهای دوشنبه و پنجشنبه تعداد پروازهای هفتگی خود از فرودگاه تبریز را به ۸ پرواز رفتوبرگشت رسانده است.
وی افزود: علاوه بر شرکت هواپیمایی آزال، پروازهای این مسیر توسط شرکت هواپیمایی ایران ایرتور نیز انجام میشود که با احتساب پروازهای هر دو شرکت مجموع پروازهای تبریز–باکو و بالعکس به ۱۲ پرواز در هفته افزایش یافته است.
مدیر کل فرودگاههای آذربایجانشرقی با اشاره به نقش این افزایش پروازها در توسعه ارتباطات هوایی، تسهیل سفرهای تجاری و گردشگری و تقویت تعاملات منطقهای تاکید کرد: توسعه مسیرهای پروازی بینالمللی از اولویتهای اصلی فرودگاه تبریز به شمار میرود.