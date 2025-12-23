دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین گفت: تجربه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نشان داده است هرجا مردم با آگاهی و ایمان وارد میدان شدند، بن‌بست‌ها شکسته شد و دشمن ناکام ماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، پانزدهمین جشنواره مالک‌اشتر استان بوشهر با معرفی برگزیدگان و با تأکید بر نقش راهبردی بسیج در تقویت دولت اسلامی و مقابله با تهاجم‌های فرهنگی، اقتصادی و رسانه‌ای برگزار شد.

سردار فرمانی در این مراسم با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی دشمن، اظهار کرد: امروز باید با بصیرت کامل در تمامی عرصه‌های نظامی، فرهنگی، اقتصادی و فضای مجازی حضور فعال داشته باشیم و مقاومت ملی را در برابر توطئه‌های دشمن تقویت کنیم.

وی افزود: جبهه دشمن تنها محدود به میدان نظامی نیست، بلکه درگیری اصلی در حوزه‌های تبلیغاتی، رسانه‌ای، فرهنگی و اقتصادی جریان دارد. هدف دشمن، فاصله انداختن میان مردم و معارف اسلامی، شیعی و انقلابی است و بسیجیان میدان‌دار اصلی مقابله با این تهاجم همه‌جانبه هستند.

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه امروز «جنگ روایت‌ها» تعیین‌کننده سرنوشت جوامع است، خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند با تحریف واقعیت‌ها، تخریب فضای روانی جامعه و تضعیف امید عمومی، ذهن و باور مردم را هدف قرار دهد؛ در چنین شرایطی جهاد تبیین یک وظیفه قطعی و مستمر است، نه اقدامی مقطعی.

سردار فرمانی با تأکید بر نقش ایمان، بصیرت و حضور آگاهانه مردم در عبور از بحران‌ها تصریح کرد: تجربه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نشان داده است هرجا مردم با آگاهی و ایمان وارد میدان شدند، بن‌بست‌ها شکسته شد و دشمن ناکام ماند. ضعف بصیرت و وابستگی فکری، از مهم‌ترین ابزار‌های دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه است.

وی ادامه داد: دشمن از اختلافات داخلی سوءاستفاده می‌کند و تلاش دارد با عملیات رسانه‌ای و جنگ شناختی، وحدت ملی را تضعیف کند؛ در حالی که تبعیت از ولایت فقیه، انسجام اجتماعی و روایت‌گری صحیح از دستاورد‌های انقلاب، مهم‌ترین راه خنثی‌سازی این توطئه‌هاست.

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر در مسیر «دولت‌سازی اسلامی» و «جامعه‌پردازی اسلامی» گفت: برای تحقق تمدن نوین اسلامی، باید در تحکیم دولت اسلامی و ساخت جامعه‌ای پیشرو و متعهد نقش‌آفرین باشیم. موفقیت هر دولت، موفقیت نظام اسلامی است و فارغ از گرایش‌های جناحی، همگان باید در یاری دولت کوشا باشند.

سردار فرمانی در پایان با تقدیر از برگزیدگان جشنواره مالک‌اشتر خاطرنشان کرد: کسب این عنوان پایان مسیر نیست، بلکه آغاز مسئولیتی سنگین‌تر است. برگزیدگان این جشنواره از امروز به‌عنوان «مالکان اشتر» انقلاب اسلامی، وظیفه‌ای خطیر در صیانت از آرمان‌های شهدا، تبیین صحیح حقایق و پیشبرد اهداف نظام اسلامی بر عهده دارند.