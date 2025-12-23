در این اجلاسیه تعداد چند طرح از کارگروه "زن و خانواده" و "اقتصاد و زیربنایی" مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و از بسیجیان نمونه در عرصه‌های گوناگون تجلیل به عمل آمد

به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان برنامه اجلاس سالیانه مجمع بسیجیان شهرستان کرمان در محل سالن هم اندیشی سازمان تامین اجتماعی با حضور سرهنگ پاسدار محمدی زاده فرمانده ناحیه حضرت امیرالمومنین(ع)مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه ،سرهنگ پاسدار حمید میرزایی جانشین ناحیه با حضور مسئول تخصصی بسیج ، و مسئولین ادارات و رؤسای کارگروه‌ها و فرماندهان حوزه‌های مقاومت و اقشار بسیج برگزار گردید.

در این اجلاسیه تعداد چند طرح از کارگروه "زن و خانواده" و "اقتصاد و زیربنایی" مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و از بسیجیان نمونه در عرصه‌های گوناگون تجلیل به عمل آمد.