جابهجایی تأسیسات برق در طرح تعریض کندروی بزرگراه شهید خرازی اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای طرح تعریض کندروی غربی بزرگراه شهید خرازی گفت: این طرح با تمرکز بر افزایش ظرفیت عبور خودروها و تسهیل دسترسی به محلات پیرامون بزرگراه خرازی مقابل پارک قلمستانطراحی شده و عملیات اجرایی آن با برآورد ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبارآغاز شده است.
محمدرضا طبیبی افزود: آزادسازی اراضی واقع در مسیر طرح نیز حدود ۵۳.۶ میلیارد ریال هزینه در بر داشته که مجموع اعتبار آن را به بیش از ۳۵۳ میلیارد ریال میرساند.
مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان با اشاره به مشخصات فنی این طرح گفت: طرح تعریض کندروی ضلع غربی بزرگراه شهید خرازی به طول ۲۳۰ متر و مساحت ۱۲۰۰ متر مربع در حال اجراست و شامل مراحل زیرسازی، آسفالتریزی جدید، جدولگذاری استاندارد و اجرای کانال هدایت آبهای سطحی میشود.
طبیبی با اشاره به اقدامات در محل طرح گفت: عملیات جابهجایی تأسیسات برق در مسیر اجرای طرح آغاز شده و هماهنگیهای لازم با دستگاههای خدماترسان برای انتقال خطوط برق و مخابرات در حال اجرا است.
وی افزود: با توجه به وجود تأسیسات زیرزمینی حساس، این مرحله از طرح از لحاظ فنی بسیار مهم است و اجرای دقیق و ایمن آن، نقش تعیینکنندهای در سرعت پیشرفت دیگر مراحل عمرانی دارد.
مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت جابهجایی تأسیسات در طرحهای عمرانی شهری ادامه داد: جابهجایی تأسیسات زیربنایی مانند شبکههای برق، آب، گاز و مخابرات از عوامل کلیدی در اجرای موفق طرحهای بزرگراهی و شهری بهشمار میرود، این اقدام علاوه بر افزایش ایمنی کارگاههای عمرانی، از آسیب دیدن شبکههای خدماترسان جلوگیری کرده و موجب پایداری زیرساختها و کاهش هزینههای آینده نگهداری میشود.
طبیبی گفت: با تکمیل طرح تعریض و جابجایی تأسیسات، انتظار میرود ترافیک سنگین محدوده پارک قلمستان و ورودیهای غربی شهر کاهش قابلتوجهی داشته باشد و شهروندان شاهد افزایش ایمنی، کاهش زمان سفر و بهبود روانی تردد در یکی از شریانهای حیاتی شهر باشند.