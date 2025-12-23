دستگیری باند ۴ نفره سارقان در سنندج دستگیری باند ۴ نفره سارقان در سنندج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سردار" یحیی الهی" در تشریح جزئیات این خبر گفت: برابر وقوع چندین فقره سرقت منزل در شهرستان سنندج، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه سارقان در تحقیقات پلیسی به ۴۰ فقره سرقت منزل به ارزش ۳۵ میلیارد تومان در استان اعتراف کردند گفت: در این خصوص ۲ نفر مالخر نیز دستگیر شدند.

سردار الهی با اشاره به اینکه مردم در حفظ اموال خود کوشا باشند و از تجهیزات ایمنی و ضد سرقت استفاده کنند تصریح کرد: پلیس با سارقان و مخلّان امنیت برابر قانون قاطعانه برخورد می‌کند.