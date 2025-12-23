پخش زنده
شهردار دستگرد از برگزاری هفته نکوداشت شهر دستگرد در هفته دوم اردیبهشت سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ ایرج بناییان در مصاحبهای گفت: با توجه به تاکید استاندار اصفهان در خصوص توجه به مسائل سنتی و گردشگری، جلسه برنامه ریزی هفته نکوداشت شهر دستگرد با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی شهر برگزار شد.
وی افزود: ۲۲ کارگروه تخصصی در بخشهای مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی تشکیل شده که نسبت به شناسایی افراد و انتخاب برنامههای فعالیت میکنند.
شهردار دستگرد گفت: هدف معرفی ظرفیت مختلف شهر دستگرد به مردم شهر، استان و کشور و کامی در راستای توسعه گردشگری است.
وی مهمترین برنامههای هفته نکوداشت شهر دستگرد را برگزاری آیین تعزیه خوانی، معرفی و تجلیل از نخبگان، معرفی فعالان و نخبگان کشاورزی، برگزاری برنامههای ورزشی مختلف و تجلیل از فعالان علمی و هنری دستگرد نام برد.