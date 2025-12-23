امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

ظرفیت های توافقنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۲- ۱۹:۲۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
شور و اشتیاق خرید در آستانه شب یلدا ۱۴۰۴
شور و اشتیاق خرید در آستانه شب یلدا ۱۴۰۴
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
قانون تجارت مرزی، از مصوبه تا عمل
قانون تجارت مرزی، از مصوبه تا عمل
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
مراقب ویروس آنفلوانزا باشیم
مراقب ویروس آنفلوانزا باشیم
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
مهربانی ایرانیان در یلدای مهربانی
مهربانی ایرانیان در یلدای مهربانی
۱۴۰۴-۰۹-۳۰
خبرهای مرتبط

برگزاری کارگاه تخصصی تسهیل تجارت با اوراسیا در منطقه آزاد ارس

کریدور قزاقستان–ترکمنستان–ایران ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه همکاری‌های ترانزیتی دارد

پیام رئیس جمهور ایران به اجلاس سران اتحادیه اوراسیا

گسترش روابط ایران و قزاقستان به نفع دو کشور و منطقه است

احیای مجدد تجارت با روبل در مبادله تجاری با روسیه

برچسب ها: اوراسیا ، ظرفیت های اقتصادی کشور ، تجارت آزاد
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 