به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بیمه بهترین ابزار برای تضمین تولید محصولات کشاورزی است و درصورت بروز حوادث طبیعی، صندوق بیمه خسارت‌های وارد شده را جبران می‌کند.

مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: بیمه محصولات کشاورزی از ۱۵ آبان در شهرستان مهاباد آغاز شده است و کشاورزان تاکنون ۱۶ هزار هکتار گندم دیم و آبی و ۳۳۰ هکتار باغ را بیمه کرده‌اند.

انور ابراهیم آذر افزود: خسارت‌هایی که تاکنون در حوزه زراعت و باغ‌ها پرداخت شده بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان بوده است.

ابراهیم آذر اضافه کرد: کشاورزان در حوزه زراعت تا ۱۵ دی ماه و درحوزه باغی تا پایان دی ماه فرصت دارند محصولات خود را بیمه کنند.