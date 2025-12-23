پخش زنده
امروز: -
۶۰۰ میلیارد ریال خسارت امسال از محل بیمه محصولات به کشاورزان شهرستان مهاباد پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بیمه بهترین ابزار برای تضمین تولید محصولات کشاورزی است و درصورت بروز حوادث طبیعی، صندوق بیمه خسارتهای وارد شده را جبران میکند.
مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: بیمه محصولات کشاورزی از ۱۵ آبان در شهرستان مهاباد آغاز شده است و کشاورزان تاکنون ۱۶ هزار هکتار گندم دیم و آبی و ۳۳۰ هکتار باغ را بیمه کردهاند.
انور ابراهیم آذر افزود: خسارتهایی که تاکنون در حوزه زراعت و باغها پرداخت شده بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان بوده است.
ابراهیم آذر اضافه کرد: کشاورزان در حوزه زراعت تا ۱۵ دی ماه و درحوزه باغی تا پایان دی ماه فرصت دارند محصولات خود را بیمه کنند.