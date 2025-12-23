پخش زنده
امروز: -
اعضای اصلی و علی البدل هیأت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر ستان آبادان انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان، با حضور هیأت معتمدین و اعضای هیأت نظارت، اعضای اصلی و علی البدل هیأت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر ستان آبادان انتخاب شدند.
امروز با حضور خسرو پیرهادی رییس حوزه انتخابیه شهرستان آبادان، رئیس دادگستری آبادان، هیأت معتمدین و اعضای هیأت نظارت، اعضای اصلی و علی البدل هیأت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر ستان آبادان با رای گیری هیأت معتمدین انتخاب شدند.
به این ترتیب اعضای ذیل به عنوان عضو اصلی و علی البدل هیأت اجرایی انتخاب شدند.
اعضای اصلی
۱-حسام ثابتی
۲-رضا نعیمی
۳-حبیب اله رمضانی
۴-محمد بنی سعید
۵-ارژنگ کوه سرخ
۶-سید یوسف موسوی سندرونی
۷-حسن کوراوند
۸-امین مرادی
علی البدل:
۱-فرشید بهشتی
۲ـمحمد رحیم بهمنی نیا
۳ـفرید دریس
۴ـرشید جهانگیری باورصاد
۵ـسید قاسم علوی