به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در تداوم برنامههای نظارت میدانی بر روند ارائه خدمات قضائی و به منظور ارزیابی کیفیت رسیدگی ها، به صورت سرزده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۴ (ویژه مواد مخدر) تهران بازدید کرد.
در این بازدید، علی صالحی با حضور در جمع قضات و کارکنان دادسرا، از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به پروندههای قضائی، فرآیندهای اداری و میزان تحقق اهداف برنامه عملیاتی قرار گرفت و رهنمودها و تذکرات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان ارائه کرد.
دادستان تهران با اشاره به اهمیت خدمترسانی موثر و به موقع به مردم در دستگاه قضائی، گفت: مردم ولینعمت ما هستند و باید امور آنان در کوتاهترین زمان ممکن سامان یابد و هیچ مراجعه کنندهای نباید با نارضایتی، مجموعه قضایی را ترک کند.
صالحی با اشاره به ضرورت تسهیل در روند رسیدگی و ارتقای سطح خدمات قضائی با بهرهگیری حداکثری از سامانههای الکترونیکی و صدور دستورات برخط، افزود: هدف اصلی مجموعه قضائی، جلب اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان است و استفاده از سامانهها موجب تسهیل و تسریع در امور و افزایش رضایتمندی مراجعان خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با ارائه راهکارهایی در زمینه مقابله با اطاله دادرسی، گفت: وقت احتیاطی باید متناسب با دستور تعیین و از ایجاد تاخیرهای غیرضرور در جریان رسیدگی جلوگیری شود. همچنین پروندهها در وقت نظارت باید با گزارش دفاتر شعب به نظر قضات برسد و برگشماریها طبق دستورالعمل ابلاغی انجام شود.
دادستان تهران همچنین بر ضرورت حفظ روحیه جهادی از سوی قضات و کارکنان اداری تأکید کرد و افزود:رعایت نظم در تعیین اوقات رسیدگی، نقش تعیین کنندهای در افزایش سرعت و کیفیت دادرسی دارد و رضایتمندی بیشتر مراجعان را در پی خواهد داشت.
در ادامه این بازدید صالحی با حضور در بخشهای مختلف دادسرا، بر لزوم تکریم ارباب رجوع، تعیین تکلیف پروندههای معوق، تسریع توأم با دقت در رسیدگی ها، رعایت نظم و انضباط اداری و پایبندی به اصول و دستورالعملهای بایگانی تأکید کرد.
همچنین دادستان تهران با مراجعه به اتاق قضات و دفاتر شعب، با بررسی شیوههای بایگانی و استخراج پروندههای معوق، جهت تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی، دستورات مقتضی را صادر کرد.
صالحی همچنین بر اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ تاکید کرد و از سرپرست دادسرا خواست با حضور میدانی در شعب، نسبت به اعمال نظارت کافی و ارائه ارشادات لازم به منظور بهبود کیفیت رسیدگیها، اقدام کند.
در پایان این بازدید، دادستان تهران به تعدادی از کارکنان دادسرای ناحیه ۲۴ که بر اساس شاخصهای برنامه عملیاتی، عملکرد مطلوبتری داشتند؛ لوح قدردانی اهدا کرد.