درپی گسترش بیماری آنفلوانزا مراجعه به مراکز درمانی افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان گفت: بیشترین موارد بستری و فوت در سالمندان و افرادآسیبپذیر است.
با هدف پیشگیری از شیوع آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن، مدارس استان امروز و فردا تعطیل شد.
آنفلوانزا بیماری ویروسی که این روزها همه گیر شده و مراکز درمانی را شلوغتر از همیشه کرده است.
جمال شمس برهان، پزشک عمومی در مهاباد گفت: بیشترین گردش این ویروس واگیردار درگروه سنی پنج تا ۱۴ سال است.
شمس برهان افزود: سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد دارای بیماریهای زمینهای جز گروههای پرخطر هستند و بیش از دیگران در معرض عوارض آنفلوانزا قرار دارند.
وی اضافه کرد: رعایت اصول بهداشتی، واکسیناسیون به موقع و پرهیز از خوددرمانی، مهمترین عوامل کنترل این بیماری شایع فصل سرماست.