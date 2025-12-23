پخش زنده
عضو ارشد جنبش حماس با اشاره به ادامه نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی گفت که حماس به توافق در این باره پایبند بوده، اما ۹۰۰ بار نقض آن توسط رژیم اشغالگر تردیدهایی را درباره جدیت تلآویو برای آغاز مرحله دوم آتشبس ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از المیادین، «غازی حمد» عضو ارشد جنبش حماس تأکید کرد که به رغم پایبندی این جنبش به آتش بس، رژیم صهیونیستی ۹۰۰ بار این توافق را نقض کرده است که این امر، تردیدهایی درباره جدیت تلآویو در ورود به مرحله دوم ایجاد میکند.
وی در گفتوگو با خبرگزاری «ریانووستی» اعلام کرد که این جنبش آماده ورود به مرحله دوم توافق غزه است، اما جزئیات این مرحله باید روشن بوده و مورد توافق همه طرفها قرار گیرد.
وی همچنین حضور نیروهای بینالمللی در نوار غزه را اقدامی مثبت دانست، اما تأکید کرد که فعالیت این نیروها باید تحت ضوابط مشخصی انجام شود که مهمترین آن، حفظ آتشبس است.
روز یکشنبه نیز جنبش حماس با صدور بیانیهای حماس در بیانیهای با اشاره به فروریختن ساختمانهای ویران شده در نوار غزه افزود: ریزش این ساختمانها که در طول جنگ ویرانگر بمباران شدند و فروریختن آنها بر سر ساکنانشان، نشان دهنده وخامت اوضاع انسانی در این منطقه در سایه تشدید محاصره رژیم اسرائیل، جلوگیری از عملیات بازسازی و عدم اجازه ورود لوازم ضروری سرپناه است.
این بیانیه تأکيد کرد: ️تشدید موارد نقض آتش بس از سوی رژیم اسرائیل با کشتار روزانه شهروندان فلسطینی ادامه دارد، همانطور که روز یکشنبه صبح در محله الشجاعیه غزه اتفاق افتاد. این اقدامات اشغالگران وخامت اوضاع انسانی را افزایش میدهد.
جنبش حماس افزود:️ نقض آتش بس از سوی رژیم اسرائیل زمانی اتفاق میافتد که طرفهای مختلف درباره تثبیت آتشبس و حرکت به سمت مرحله دوم توافق برای پایان دادن به جنگ غزه صحبت میکنند. این اقدامات نشان دهنده تمایل آشکار تل آویو برای ادامه تجاوزگری علیه مردم ما در نوار غزه است.
روز شنبه نیز «ابراهیم کالین» رئیس سازمان اطلاعات این کشور، در استانبول با «خلیل الحیه» رئیس جنبش حماس در نوار غزه و مذاکرهکننده ارشد این جنبش، درباره اقدامات لازم برای گذار به مرحله دوم طرح آتشبس در غزه دیدار کرد.
طرفین در این نشست درباره گامهای لازم برای جلوگیری از نقض آتشبس غزه حل مسائل باقیمانده و زمینهسازی جهت گذار به مرحله دوم آتشبس گفتوگو کردند.
هیئت جنبش حماس در این دیدار بر پایبندی خود به توافق آتشبس تأکید کرد و اطلاعاتی درباره نقضهای صورتگرفته از سوی رژیم صهیونیستی ارائه داد.