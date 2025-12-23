پخش زنده
مرکز تحقیقات زیست محیطی با هدف توسعه پژوهشهای زیستمحیطی، پایش مستمر وضعیت محیط زیست و ارتقای دانش تخصصی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مرکز تحقیقات زیستمحیطی شهرستان اردکان در آئینی با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، فرماندار ویژه اردکان و جمعی از مسئولان ملی و استانی افتتاح شد.
این مرکز با هدف توسعه پژوهشهای زیستمحیطی، پایش مستمر وضعیت محیط زیست و ارتقای دانش تخصصی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی، در زمینی به مساحت ۴ هزار متر مربع و با زیربنای یکهزار و ۱۰۰ متر مربع احداث شده است.
اعتبارات این طرح از محل منابع استانی و شهرستانی تأمین شده و بهرهبرداری از آن گامی مؤثر در راستای تقویت زیرساختهای علمی و پژوهشی و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی شهرستان اردکان به شمار میرود.
در این مراسم بر اهمیت نقش مراکز تحقیقاتی در تصمیمسازیهای علمی، مدیریت پایدار محیط زیست و همافزایی میان دستگاههای اجرایی تأکید شد.