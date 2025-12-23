به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان پیرانشهر در جلسه پدافند غیرعامل این شهرستان بر لزوم شناسایی کمبود‌های زیرساختی بخصوص در حوزه برق تأکید کرد و گفت: بررسی راهکار‌های جبران این کمبود‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این حوزه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

لقمان خسروپور افزود: پیش از وقوع هرحادثه‌ای، باید تدابیر لازم اندیشیده و راهکار‌های مقابله و مدیریت آن به‌طور دقیق پیش‌بینی شود.

خسروپور اظهارکرد: در حوزه تأمین نان، تعداد زیادی از واحد‌های نانوایی‌های سطح شهرستان به موتور برق و ژنراتور مجهز شده‌اند تا در شرایط بحرانی خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

وی، درباره تأمین آب آشامیدنی شهر پیرانشهر هم گفت: چاه‌های آب سوغانلو به دیزل‌ژنراتور تجهیز شده‌اند تا درصورت قطع برق، مشکلی در تأمین آب ایجاد نشود و همچنین خط اصلی انتقال آب بدون نیاز به برق و بصورت ثقلی در حال اجراست.

خسروپور تصریح کرد: اطلاع‌رسانی در مواقع بحرانی از طریق زنگ هشدار، آژیر یا ارسال پیامک عمومی در سطح شهرستان ضروری است و تدابیر لازم در این زمینه باید انجام شود.

فرماندار شهرستان پیرانشهر، با اشاره به اهمیت مرز بین‌المللی تمرچین و تجارت در این مرز گفت: به‌منظورجلوگیری از قطع برق در شرایط بحرانی، ژنراتور‌های قوی در این مرز راه‌اندازی شده است، اما در حوزه زیرساخت‌های شبکه اینترنت کمبود‌هایی وجود دارد که با توجه به حساسیت مرز، نیازمند توجه جدی است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان‌غربی هم آمادگی کافی را منوط به برگزاری رزمایش‌ها در شرایط عادی دانست و تصریح کرد: برای آمادگی کامل باید با تدابیر از قبل پیش‌بینی‌شده همچون برگزاری رزمایش‌های متنوع، آگاهی مردم را بالا برد و تاب‌آوری و دید آنان را وسعت بخشید.

داود آقایی افزود: درصورت بروز تهدید باید مواردی، چون جبران حادثه، برنامه‌ریزی، جایگزینی، استمرار خدمات و نظم در برنامه‌ها را جدی گرفت.