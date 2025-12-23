دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را با تأکید بر شفافیت، انضباط مالی و واقع‌بینی در برآورد منابع و مصارف به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه در شرایطی ارائه شده است که دولت تأکید دارد ساختار بودجه‌ریزی را به سمت شفافیت بیشتر، انضباط مالی و واقع‌بینی در برآورد منابع و مصارف سوق دهد.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ پس از تایید کلیات در هفته آینده از این پس در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی خواهد شد و نمایندگان مجلس طی ماه‌های آینده، جزئیات منابع درآمدی، مصارف هزینه‌ای و اولویت‌های اقتصادی دولت را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع منابع عمومی دولت ۵۲۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از این میزان، ۳۴۰ میلیارد تومان از محل درآمدها، ۲۷.۵ میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۵۰ میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین می‌شود.

در این لایحه، درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها ۷۰ میلیارد تومان برآورد شده و منابع بودجه عمومی دولت در مجموع به ۵۹۰ میلیارد تومان می‌رسد. همچنین منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ۸۸۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و در نهایت، منابع بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۵ رقمی حدود یک‌هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

متن لایحه در اینجا قابل مشاهده است.