به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ استانداری مازندران اعلام کرد ‎باتوجه به مصوبه کمیته اضطرار ستاد مدیریت بحران استان در راستای درخواست ستاد پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا، فردا چهارشنبه ۳ دی ماه کلاس‌های آموزشی در همه مقاطع تحصیلی استان به شکل غیرحضوری برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش برگزاری امتحانات نهایی و آزمون‌های پایان ترم مدارس متوسطه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برقرار می‌باشد.

این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و قطع کامل زنجیره انتقال ویروس آنفولانزا اتخاذ و از خانواده‌ها خواسته شده است ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، اطلاعیه‌های بعدی را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.