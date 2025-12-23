مدارس مازندران فردا چهارشنبه غیرحضوری شد
تمامی مدارس مازندران در مقاطع مختلف تحصیلی روز چهارشنبه ۳ دی به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ استانداری مازندران اعلام کرد باتوجه به مصوبه کمیته اضطرار ستاد مدیریت بحران استان در راستای درخواست ستاد پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا، فردا چهارشنبه ۳ دی ماه کلاسهای آموزشی در همه مقاطع تحصیلی استان به شکل غیرحضوری برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش برگزاری امتحانات نهایی و آزمونهای پایان ترم مدارس متوسطه با رعایت پروتکلهای بهداشتی برقرار میباشد.
این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانشآموزان و قطع کامل زنجیره انتقال ویروس آنفولانزا اتخاذ و از خانوادهها خواسته شده است ضمن رعایت توصیههای بهداشتی، اطلاعیههای بعدی را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.