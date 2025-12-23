به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ رز ماری دی کارلو در آغاز نشستی که شورای امنیت با پیگیری و فشار آمریکا، انگلیس و فرانسه به عنوان سه عضو دائم شورای امنیت برای ارائه گزارش جدید آنتونیو گوترش درباره نحوه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ این شورا برگزار شد، گفت: چندین کشور عضو مربوطه، اعتبار و تأثیر فرایند اسنپ بک را رد کردند.

وی افزود: به طور خاص برخی از اعضا اظهار داشتند که این فرایند از نظر رویه‌ای و قانونی دارای نقص است و کشور‌های عضو همچنین دیدگاه‌های متفاوتی در مورد وضعیت قطعنامه ۲۲۳۱ پس از ۲۷ سپتامبر دارند.

دی کارلو گفت: همانطور که دبیرکل در گزارش پیش روی شما اشاره کرد، علیرغم تلاش‌های دیپلماتیک فشرده در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، هیچ توافقی در مورد مسیر پیش رو در مورد برنامه هسته‌ای ایران حاصل نشد. در ۲۸ آگوست ۲۰۲۵، فرانسه، آلمان و بریتانیا که به عنوان کشور‌های E۳ شناخته می‌شوند، به شورا اطلاع دادند که قصد دارند مکانیسم ماشه قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را فعال کنند.

معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی افزود: آنها تصمیم خود را به آنچه که «عمل نکردن قابل توجه» جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) توصیف کردند، نسبت دادند و مطابق با رویه اسنپ بک، از آنجایی که شورا قطعنامه‌ای برای ادامه لغو اقدامات ظرف ۳۰ روز از نامه E۳ تصویب نکرد، تحریم‌های قبلی علیه جمهوری اسلامی ایران در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ دوباره اعمال شدند.

دی کارلو با بیان اینکه این امر مستلزم بازگرداندن وب‌سایت کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ و فهرست تحریم‌های مربوطه بود تصریح کرد: چندین کشور عضو مربوطه، اعتبار و تأثیر فرایند اسنپ بک را رد کردند.

معاون دبیرکل سازمان ملل افزود: در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، آژانس گزارش داد که هیچ اطلاعاتی در مورد وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نتیجه رسید که یک چارچوب مورد توافق مشترک با حمایت کشور‌های مربوطه برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران ضروری است.

دی کارلو گفت: آژانس آمادگی مدیرکل خود را برای تعامل با ایران در اولین فرصت برای همکاری سازنده در این راستا اعلام کرد و در خصوص اقدامات محدودکننده باقیمانده مندرج در پیوست B قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)، یعنی اقدامات مربوط به فعالیت‌ها و انتقالات هسته‌ای، دبیرخانه هیچ ادعایی مبنی بر نقض این مفاد در طول این دوره گزارش دریافت نکرده است. علاوه بر این هیچ پیشنهاد جدیدی از طریق مجرای تدارکات در طول دوره گزارش ارائه نشده است.

وی اضافه کرد: با این حال شورای امنیت شش اطلاعیه در مورد اقدامات محدودکننده مرتبط با هسته‌ای برای فعالیت‌های خاص مطابق با برجام دریافت کرد. علیرغم اختلافات قابل توجه بین طرف‌های مربوطه در مورد مسیر پیش رو در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و برجام همه آنها همچنان بر اهمیت یک راه حل دیپلماتیک تأکید کرده و آمادگی کلی خود را برای تعامل با یکدیگر برای این منظور ابراز کرده‌اند.

معاون دبیرکل سازمان ملل گفت: در واقع همانطور که دبیرکل اعلام کرده است، یک توافق مذاکره‌ای که اهداف کلی تضمین یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و کاهش تحریم‌ها را تضمین کند، بهترین گزینه موجود برای جامعه بین‌المللی است. دبیرخانه در راستای دستیابی به این اهداف، کاملاً در اختیار طرفین است.

روسیه: قطعنامه ۲۲۳۱ مشروعیت ندارد

واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت تصریح کرد که برنامه هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شده است. وی تاکید کرد که کشورش آماده انجام کمک برای حل و فصل مسئله پرونده هسته‌ای ایران است.

سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل در این نشست به تلاش کشورهای غربی برای بازگشت تحریم‌های ایران و اجرای مکانیسم پس گشت (اسنپ بک) اعتراض کرد و گفت: فشار برخی از کشورهای عضو برای تشکیل جلسه شورای امنیت و تشکیل کمیته تحریم ها، نقض فاحش رویه‌های آن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از نیویورک،واسیلی نبنزیا» در نشست شورای امنیت که برای بررسی گزارش دبیرکل سازمان درباره نحوه اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت برگزار شد گفت: طرفهای غربی تلاش می‌کنند که جلسه امروز را به عنوان یک نشست دوره‌ای بررسی تعهدات و همچنین بررسی گزارش دبیرکل سازمان ملل جلوه دهند اما روسیه قاطعانه با چنین اقدامی مخالف است.

وی اضافه کرد: برای همه آنهایی که فراموش کرده اند باید یادآوری کنم که همه بخش‌های قطعنامه ۲۲۳۱، در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شدند و تلاش‌ها درباره مواد آن قطعنامه دیگر معتبر نیست و شورای امنیت و همچنین دبیرخانه سازمان ملل دیگر اختیاری در این زمینه ندارند.

نبنزیا گفت: تلاش‌های فرانسه و انگلیس و متحدان آن برای مطرح کردن دوباره قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت و جا انداختن آن به عنوان یک روند جاری و عمومی، اقدامی نمایشی است و تنها با هدف اجرایی کردن دوباره تحریم‌ها علیه ایران انجام می‌شود.

نماینده دائم روسیه اضافه کرد: آنها با این اقدامات خود تنها تلاش می‌کنند که اختلافات را در شورای امنیت بیشتر کنند. متاسفانه همکار ما نماینده اسلوونی هم به عنوان رئیس دوره ای شورای امنیت نتوانسته است در مقابل فشارهای تعدادی از اعضا مقاومت کند و از برگزاری نشستی که وجود خارجی نداشته و در دستور کار شورای امنیت نیست، جلوگیری کند.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تاکید کرد: غرب به‌جای مذاکره، کارت ماشه را بازی می‌کند در صورتی که راهکار نظامی نمی‌تواند مسئله هسته‌ای ایران را حل کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، واسیلی نبنزیا در ادامه سخنانش در نشست شورای امنیت که برای بررسی گزارش دبیرکل سازمان درباره نحوه اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت برگزار شد افزود: هیچ راهکار نظامی نمی‌تواند به حل‌وفصل پایدار مسئله هسته‌ای منجر شود، در همین چارچوب، مقامات انگلیس به‌ صراحت اعلام کرده‌اند که اقدامات و مواضع اخیر آنان بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های حقوقی و فنی باشد، با هدف جلب رضایت صورت گرفته است.

وی افزود: وجود این واقعیت‌ها، آمریکا به‌ صورت یک‌جانبه از برجام خارج شد و مجموعه‌ای از اقدامات غیرسازنده و شتاب‌زده را در پیش گرفت که نتیجه‌ای جز شکست نداشته است.

نبنزیا اضافه کرد: معاهدات بین‌المللی از جمله ان‌پی‌تی و برجام، چارچوب فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را مشخص کرده‌اند و ایران نیز همواره در همین چارچوب عمل کرده است.

وی افزود: تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد برخی طرف‌ها به‌جای حرکت در مسیر حل‌وفصل اختلافات، صرفاً بر ابزار فشار و تهدید، از جمله استفاده از «مکانیزم ماشه»، تمرکز کرده‌اند؛ در حالی که خود بارها تعهدات برجامی را نقض کرده‌اند.

چین : مکانیسم اسنپ بک دارای خلا های قانونی بوده و شورای امنیت به توافق نرسیده است که سه کشور اروپایی دارای اختیار برای فعال کردن این مکانیسم هستند

سفیر و نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد به برگزاری نشست شورای امنیت درباره فعال سازی سازوکار اسنپ بک توسط سه کشور اروپایی اعتراض کرد وگفت: فقط سه کشور عضو برجام این سازوکار را فعال کردند در حالی که این موضوع در ماه اکتبر منقصی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، فو کونگ در نشست شورای امنیت که برای بررسی گزارش دبیرکل سازمان درباره نحوه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت برگزار شد با اعلام نگرانی کشورش برای استفاده از این ابزارها، از موضع روسیه حمایت کرد و گفت که سازوکار اسنپ بک دارای خلا‌های قانونی است و شورای امنیت هم درباره آن به توافق نرسیده است که اکنون سه کشور اروپایی دارای اختیاری برای فعال کردن آن باشند.

سفیر چین افزود: قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و شورای امنیت بررسی‌های خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرده است، اما برخی از کشور‌ها در حال تحمیل اراده خود برای مطرح کردن مسائلی هستند که به اتمام رسیده‌اند و با این اقدام، اختیارات شورای امنیت را زیر سوال می‌برند و اتحاد شورای امنیت را تضعیف می‌کنند ضمن اینکه اختلافات را گسترش می‌دهند.

وی اضافه کرد: چین از کشور‌های عضو شورای امنیت می‌خواهد تا صادقانه پایان قطعنامه ۲۲۳۱ را در نظر بگیرند و اعتبار و وجهه شورای امنیت را حفظ و شرایط سیاسی لازم را برای حل موضوع هسته‌ای ایران مهیا کنند.

پاکستان بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را محکوم کرد

نماینده پاکستان اقدام سه کشور اروپایی در بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را محکوم کرد و گفت پاکستان معتقد است تمامی مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران باید از طریق گفت‌وگو حل شوند.