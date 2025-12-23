به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که امروز از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، با فرض حذف چهار صفر از پول ملی، درآمد دولت از حقوق دولتی معادن، ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.

این در حالی است که درآمد حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۵۵ همت تعیین شده بود که نشان‌دهنده رشد ۲۳٫۶ درصدی این ردیف درآمدی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است.

حقوق دولتی معدن در واقع مالیات یا هزینه‌ای است که معدن به دولت پرداخت می‌کند. درواقع معادن به ازای هر تن ماده معدنی، معدن دار مبلغی را به دولت می‌پردازند. این درآمد براساس ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ اخذ می شود و مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی است.

مطابق این حکم، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی شده و باید به‌طور کامل به خزانه‌داری کل کشور واریز شود و مصرف آن صرفاً در چارچوب مصوبات قانون بودجه امکان‌پذیر خواهد بود.

طبق قانون، ۱۵ درصد از این حقوق باید در منطقه ای که معدن در آن قرار دارد هزینه شود.