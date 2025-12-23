سومین‌همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان سومین‌همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان سومین‌همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان سومین‌همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان سومین‌همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان سومین‌همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان سومین‌همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان سومین‌همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان سومین‌همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان سومین‌همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان سومین‌همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان سومین‌همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان سومین‌همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان سومین‌همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان سومین‌همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان سومین‌همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان سومین‌همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سومین همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان با حضور استاندار گیلان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی در تالار مرکزی رشت برگزار شد.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تغییر ادبیات اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و کسب‌وکار‌های مولد گفت:رونق واقعی اقتصاد زمانی حاصل می‌شود که زیرساخت‌ها، نوآوری و ترانزیت در کنار هم قرار بگیرند و زنجیره کامل خدمات، تجارت و اشتغال شکل گیرد.

هادی حق شناس هدف از برگزاری این جلسات، بررسی نقش دولت در ایجاد و تقویت زیرساخت‌های حقوقی، غیرحقوقی و سخت‌افزاری است تا زمینه شکل‌گیری و رونق کسب‌وکار مردم فراهم شود.

وی با بیان اینکه وظیفه ذاتی دولت فراهم کردن بستر‌های لازم از قانون و آیین‌نامه تا فرودگاه، شهرک‌های صنعتی و زیرساخت‌های لجستیکی است، گفت: اگر این زیرساخت‌ها به‌درستی مهیا شود، کسب‌وکار‌ها ایجاد شده و خروجی اقتصادی بهبود می‌یابد.

حق‌شناس با اشاره به نقش اقتصاد در روابط بین‌الملل افزود: روابط بین کشور‌ها در دنیای امروز مبتنی بر اقتصاد و تجارت است و فلسفه ایجاد سفارتخانه‌ها نیز امروز بر محور مسائل اقتصادی تعریف می‌شود.

مدیرکل صمت گیلان هم در این همایش، با اشاره به رویکرد حمایتی دولت از تولید و کارآفرینی، از تأمین ارز واحد‌های صنعتی استان تا سقف پنج میلیون دلار برای هر واحد به منظور تأمین مواد اولیه و تجهیزات خارجی خبر داد.

تیمور پورحیدری با بیان اینکه کارآفرینی نوآورانه و دانش‌بنیان ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه پایدار استان است، گفت: در سال جاری تا سقف پنج همت اعتبار با نرخ سود ۸ تا ۲۲ درصد برای حمایت از صنایع پیشرفته و های‌تک اختصاص یافته است.

وی افزود: صدور ۱۱۲ پروانه بهره‌برداری صنعتی جدید، سرمایه‌گذاری صنعتی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از جمله دستاورد‌های این حمایت‌ها بوده است.

مدیرکل صمت گیلان همچنین از تسهیل فرآیند صدور مجوزها، تکمیل پروژه‌های صنعتی نیمه‌تمام و حمایت از صادرات و بازاریابی محصولات دانش‌بنیان استان خبر داد و تأکید کرد: این اداره‌کل با ایفای نقش تسهیلگر و حامی، در کنار کارآفرینان برای تبدیل ایده‌ها به کسب‌وکار‌های پایدار قرار دارد.

در پایان این مراسم، از ۲۰ واحد برتر اکوسیستم کارآفرینی گیلان در رشته‌های مختلف با اهدای لوح و تندیس قدردانی شد.