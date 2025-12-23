پخش زنده
رونق واقعی اقتصاد زمانی حاصل میشود که زیرساختها، نوآوری و ترانزیت در کنار هم قرار بگیرند و زنجیره کامل خدمات، تجارت و اشتغال شکل گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سومین همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی گیلان با حضور استاندار گیلان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی در تالار مرکزی رشت برگزار شد.
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تغییر ادبیات اقتصادی و هدایت سرمایهها به سمت تولید و کسبوکارهای مولد گفت:رونق واقعی اقتصاد زمانی حاصل میشود که زیرساختها، نوآوری و ترانزیت در کنار هم قرار بگیرند و زنجیره کامل خدمات، تجارت و اشتغال شکل گیرد.
هادی حق شناس هدف از برگزاری این جلسات، بررسی نقش دولت در ایجاد و تقویت زیرساختهای حقوقی، غیرحقوقی و سختافزاری است تا زمینه شکلگیری و رونق کسبوکار مردم فراهم شود.
وی با بیان اینکه وظیفه ذاتی دولت فراهم کردن بسترهای لازم از قانون و آییننامه تا فرودگاه، شهرکهای صنعتی و زیرساختهای لجستیکی است، گفت: اگر این زیرساختها بهدرستی مهیا شود، کسبوکارها ایجاد شده و خروجی اقتصادی بهبود مییابد.
حقشناس با اشاره به نقش اقتصاد در روابط بینالملل افزود: روابط بین کشورها در دنیای امروز مبتنی بر اقتصاد و تجارت است و فلسفه ایجاد سفارتخانهها نیز امروز بر محور مسائل اقتصادی تعریف میشود.
مدیرکل صمت گیلان هم در این همایش، با اشاره به رویکرد حمایتی دولت از تولید و کارآفرینی، از تأمین ارز واحدهای صنعتی استان تا سقف پنج میلیون دلار برای هر واحد به منظور تأمین مواد اولیه و تجهیزات خارجی خبر داد.
تیمور پورحیدری با بیان اینکه کارآفرینی نوآورانه و دانشبنیان ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه پایدار استان است، گفت: در سال جاری تا سقف پنج همت اعتبار با نرخ سود ۸ تا ۲۲ درصد برای حمایت از صنایع پیشرفته و هایتک اختصاص یافته است.
وی افزود: صدور ۱۱۲ پروانه بهرهبرداری صنعتی جدید، سرمایهگذاری صنعتی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از جمله دستاوردهای این حمایتها بوده است.
مدیرکل صمت گیلان همچنین از تسهیل فرآیند صدور مجوزها، تکمیل پروژههای صنعتی نیمهتمام و حمایت از صادرات و بازاریابی محصولات دانشبنیان استان خبر داد و تأکید کرد: این ادارهکل با ایفای نقش تسهیلگر و حامی، در کنار کارآفرینان برای تبدیل ایدهها به کسبوکارهای پایدار قرار دارد.
در پایان این مراسم، از ۲۰ واحد برتر اکوسیستم کارآفرینی گیلان در رشتههای مختلف با اهدای لوح و تندیس قدردانی شد.