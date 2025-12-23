برای نخستین بار در خوزستان، درمان ناباروی به روش لنفوسیت تراپی با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دانشیار گروه خون‌شناسی دانشگاه علوم‌پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: در روش لنفوسیت‌تراپی علاوه بر افزایش انتی بادی‌های APCA از رد شدن ایمونولوژیک جنین جلوگیری می‌کند، سیستم ایمنی مادر را تعدیل کرده، سلول‌های سایتوتوکسیک رحم را کاهش می‌دهد و بدن مادر را از نظر ایمونولوژی آماده پذیرش جنین می‌نماید.

دکتر نجم الدین ساکی افزود: از مزایای استفاده این روش درمانی این است که با انجام یک سوم هزینه IVF شانس موفقیت IVF را می‌توان سه برابر کرد و در این راستا فقط کافی است یک ماه سیستم ایمنی بدن مادر با این درمان آموزش ببیند.