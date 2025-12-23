پخش زنده
شهردار خرم دره از اجرای طرح پاکسازی و لایروبی انهار روباز و روبسته به منظور مدیریت بهتر هدایت آبهای سطحی دراین شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان ؛ نوری آرا با اشاره به اجرای طرح پاکسازی انهار گفت: این طرح با هدف روانسازی و دفع پسابها بر روی شبکه انهار و ساماندهی و رفع نواقص شبکههای زباله گیر و رسوبگیر توسط عوامل زحمت کش حوزه معاونت خدمات شهری به اجرا درآمده است.
وی با تأکید بر لزوم مدیریت جمعآوری آبهای سطحی افزود: پیش از شروع فصل بارندگی تمهیدات و برنامهریزیهای لازم برای پیشگیری از بروز آبگرفتگی در سطح شهر صورت گرفته است و نقاط آسیبپذیر که در سالهای گذشته دچار آبگرفتگی شده بود، اصلاح آن در دستور کار قرار دارد .
شهردار خرمدره یکی از دلایل آبگرفتگی انهار و معابر شهر را عدم رعایت نظافت ورها سازی زباله و پسماند در معابر و انهار دانستو