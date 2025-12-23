همایش نقش نخبگان حوزه و دانشگاه در دیپلماسی علمی همایش نقش نخبگان حوزه و دانشگاه در دیپلماسی علمی همایش نقش نخبگان حوزه و دانشگاه در دیپلماسی علمی همایش نقش نخبگان حوزه و دانشگاه در دیپلماسی علمی همایش نقش نخبگان حوزه و دانشگاه در دیپلماسی علمی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حجت الاسلام سید مفید حسینی کوهساری معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه کشور در این همایش، دیپلماسی علمی را یکی از الزامات اقتدار و امنیت ملی جمهوری اسلامی دانست و گفت: نقش‌آفرینی نخبگان حوزه و دانشگاه در این میدان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای جایگاه ایران در نظام بین‌الملل است.

وی استان کردستان را دارای ظرفیت‌های ویژه بین‌المللی دانست و گفت: زبان کردی، همسایگی با اقلیم کردستان عراق، جایگاه اهل سنت، ظرفیت‌های مذهبی و فرهنگی و نقش تاریخی مساجد در این استان، فرصت‌های مهمی برای نقش‌آفرینی در دیپلماسی علمی و فرهنگی فراهم کرده است.

رنجبرمدیر حوزه‌های علمیه استان نیز بر اهمیت توجه به وحدت دین و علم در جامعه اسلامی تأکید کرد و گفت: تنها علم می‌تواند باعث ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان هم با بیان اینکه نخبگان حوزه و دانشگاه بازوی اصلی ارتقای دیپلماسی علمی کشور هستند گفت: نخبگان حوزه و دانشگاه با تعامل مؤثر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک و حضور فعال در عرصه‌های بین‌المللی می‌توانند نقش مؤثری در توسعه دیپلماسی علمی کشور و ارتقای جایگاه علمی ایران در جهان ایفا کنند.