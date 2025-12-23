با نزدیک شدن تدریجی به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا، نشانه‌های اولیه رقابت برای جانشینی دونالد ترامپ در اردوگاه جمهوری‌خواهان آشکار شده و اختلافات درون جریان ماگا بر سر جانشین احتمالی او رو به افزایش است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نشریه هیل؛ رقابت برای جانشینی دونالد ترامپ پس از حمایت اریکا کرک مدیرعامل سازمان محافظه‌کار «ترنینگ پوینت یو‌اس‌ای»، از جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ حمایتی که یکی از نخستین اعلام مواضع جدی پیش از رقابت‌های درون‌حزبی جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۲۸ به شمار می‌رود.

این گزارش افزود: حمایت کرک از ونس که هنوز رسماً نامزدی خود را اعلام نکرده، به دلیل نفوذ گسترده ترنینگ پوینت یو‌اس‌ای در میان محافظه‌کاران می‌تواند وزن سیاسی قابل توجهی داشته باشد. ونس از نگاه بسیاری از ناظران وارث طبیعی ترامپ در جنبش مگا محسوب می‌شود هرچند شکاف‌هایی در میان هواداران این جریان درباره آینده رهبری آن شکل گرفته است.

در ادامه آمده است: اختلافات اخیر در گردهمایی «آمریکافست» ترنینگ پوینت، تنها به مسئله جانشینی ترامپ محدود نبود و موضوعاتی چون آزادی بیان، برخورد با افراط‌گرایی و مرز‌های پذیرش چهره‌ها و نظریه‌های جنجالی نیز به بحث‌های داغ درون جریان مگا تبدیل شد؛ مسائلی که می‌تواند مسیر جانشین بعدی ترامپ را دشوارتر کند.

نشریه هیل می‌نویسد: علاوه بر ونس، چهره‌های دیگری نیز به‌عنوان جانشینان بالقوه ترامپ مطرح هستند از جمله مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، تد کروز سناتور تگزاس، ران دی‌سانتیس فرماندار فلوریدا و حتی دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس‌جمهور.

این گزارش اضافه کرد: خود ترامپ تاکنون جانشین مشخصی معرفی نکرده و به‌طور علنی پشت هیچ‌یک از گزینه‌ها نایستاده است. او حتی با اظهارات دوپهلو احتمال حضور ونس یا روبیو یا هر دو را در فهرست انتخاباتی آینده مطرح کرده است. در مقابل برخی جمهوری‌خواهان از برگزاری یک رقابت واقعی و باز درون‌حزبی حمایت می‌کنند.

کیلی مک‌اننی سخنگوی پیشین کاخ سفید در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز گفته است: «بسیار مهم است که حزب جمهوری‌خواه یک رقابت مقدماتی واقعی داشته باشد.»

در ادامه گزارش آمده است: یک نظرسنجی فرضی از رقابت مقدماتی جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۲۸ که توسط مؤسسه "اتلس‌اینتل" انجام شده، نشان می‌دهد جی‌دی ونس با ۴۷ درصد آرا در صدر قرار دارد، در حالی که مارکو روبیو با ۲۳ درصد و ران دی‌سانتیس با ۱۳ درصد در رتبه‌های بعدی هستند.

این گزارش افزود: ونس همچنین در نظرسنجی داخلی ترنینگ پوینت یو‌اس‌ای با اختلافی چشمگیر پیشتاز بود و بیش از ۸۴ درصد آرا را به خود اختصاص داد. روبیو با کمتر از ۵ درصد در جایگاه دوم قرار گرفت و پس از او دی‌سانتیس، ترامپ جونیور و تد کروز با فاصله زیاد قرار داشتند.

فورد اوکانل استراتژیست جمهوری‌خواه گفته است، حمایت ترنینگ پوینت از ونس منطقی است چرا که او در حال حاضر محتمل‌ترین گزینه برای نامزدی نهایی محسوب می‌شود.

نشریه هیل می‌نویسد: با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره رقابت ونس و روبیو، هر دو تلاش کرده‌اند از دامن زدن به این بحث‌ها پرهیز کنند. اطرافیان معاون رئیس‌جمهور تأکید دارند که تمرکز اصلی او فعلاً بر انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ و حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره است.

یک منبع نزدیک به ونس به نشریه هیل گفته است: معاون رئیس‌جمهور از حمایت اریکا کرک و تیم ترنینگ پوینت قدردان است اما تصمیمی درباره ۲۰۲۸ تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نخواهد گرفت.

این منبع افزود: پیام اصلی سخنرانی ونس در ترنینگ پوینت، بسیج پایگاه جمهوری‌خواهان و جلوگیری از درگیری‌های داخلی بود. وقتی این همه چیز در خطر است، نباید انرژی خود را صرف اختلافات درون‌حزبی کنیم.

با این حال، برخی استراتژیست‌های جمهوری‌خواه معتقدند رقابت ۲۰۲۸ عملاً آغاز شده و انتخابات ۲۰۲۶ تنها به شفاف‌تر شدن معادلات کمک خواهد کرد.

در ادامه گزارش آمده است: کارزار‌های انتخاباتی سال آینده فرصتی برای ونس فراهم می‌کند تا چهره ملی خود را تقویت کرده و نقش خود در دولت ترامپ را برجسته کند؛ مسیری مشابه آنچه جورج اچ. دبلیو. بوش در سال ۱۹۸۸ طی کرد.

نشریه هیل در پایان می‌نویسد: با وجود موقعیت برتر ونس در حال حاضر نزدیکان او تأکید دارند که وی از یک رقابت باز و واقعی در سال ۲۰۲۸ استقبال خواهد کرد. به گفته یکی از منابع نزدیک به او: «اگر تصمیم به نامزدی بگیرد، می‌داند خبری از تاج‌گذاری نیست. هرچه رقابت بیشتر باشد، بهتر است.»